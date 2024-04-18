Удар по аэродрому в Джанкое: в ГУР рассказали, какие объекты были поражены
Источник:"Радио Свобода"
Ночью 17 апреля во временно оккупированном Джанкое в Крыму были удары по аэродрому. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что последствия для оккупантов после попадания были существенными.
По словам Юсова, после атаки на аэродром в Джанкое российские захватчики имели потери в своей противовоздушной обороне. Также была уничтожена часть авиации, которая базировалась в аэропорту.
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Что было уничтожено на аэродроме в Джанкое
Представитель украинской разведки отметил, что операция по атаке аэродрома во временно оккупированном украинском Джанкое была важной и масштабной. Ведь в результате этого захватчики имеют потери в своей технике.
Так, там есть и пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, есть уничтоженные радиолокационные системы, есть информация о пораженных самолетах личного состава,
– отметил Юсов.
Он также рассказал, что вся информация о последствиях атаки будет сегодня несколько позже обнародована. Несмотря на это, представитель ГУР заверил, что это "серьезный урожай и успешная операция Вооруженных Сил Украины".
Стоит отметить, что на аэродроме в Джанкое базируется 39 вертолетный полк 27 смешанной авиационной дивизии 4 командования Военно-воздушных сил и ПВО Южного военного округа вооруженных сил России.
Также там находятся три авиационные эскадрильи и вертолеты пограничной службы ФСБ России. Ранее там фиксировали пусковые установки С-300/С-400.
Что известно о взрывах на аэродроме в Джанкое
- Вечером 17 апреля во временно оккупированном Крыму прозвучали сообщения о взрывах. Телеграм-каналы оперативно сообщили о пожаре в городе Джанкой вблизи военного аэродрома. В небе было можно увидеть густой столб черного дыма.
- По предварительным данным, там расположены три авиационные эскадрильи Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52, а также вертолеты пограничной службы российской ФСБ. Еще в 2022 году аэродром вблизи Джанкоя в оккупированном Крыму стал главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов.
- В конце концов Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения поблагодарил за реализацию операции на аэродроме в Джанкое. Отдельно Владимир Зеленский вспомнил о Главнокомандующем ВСУ Александра Сырского, поблагодарив его за организацию соответствующей атаки по аэродрому.