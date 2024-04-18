Удар по аэродрому в Джанкое: в ГУР рассказали, какие объекты были поражены

Ночью 17 апреля во временно оккупированном Джанкое в Крыму были удары по аэродрому. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что последствия для оккупантов после попадания были существенными.

По словам Юсова, после атаки на аэродром в Джанкое российские захватчики имели потери в своей противовоздушной обороне. Также была уничтожена часть авиации, которая базировалась в аэропорту.

К теме Огромный минус для россиян: Черник назвал результаты атаки по аэродрому в Джанкое

Что было уничтожено на аэродроме в Джанкое

Представитель украинской разведки отметил, что операция по атаке аэродрома во временно оккупированном украинском Джанкое была важной и масштабной. Ведь в результате этого захватчики имеют потери в своей технике.

Так, там есть и пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, есть уничтоженные радиолокационные системы, есть информация о пораженных самолетах личного состава,

– отметил Юсов.

Он также рассказал, что вся информация о последствиях атаки будет сегодня несколько позже обнародована. Несмотря на это, представитель ГУР заверил, что это "серьезный урожай и успешная операция Вооруженных Сил Украины".

Стоит отметить, что на аэродроме в Джанкое базируется 39 вертолетный полк 27 смешанной авиационной дивизии 4 командования Военно-воздушных сил и ПВО Южного военного округа вооруженных сил России.

Также там находятся три авиационные эскадрильи и вертолеты пограничной службы ФСБ России. Ранее там фиксировали пусковые установки С-300/С-400.

Что известно о взрывах на аэродроме в Джанкое