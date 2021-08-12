Были страны, которые отказали, – заместитель Кулебы об участии государств в Крымской платформе

Долгое время президент Украины Владимир Зеленский опасался называть государства, которые хотят присоединиться к Крымской платформе. Но уже на следующей неделе будет происходить активная коммуникация.

Вопросом, какие страны и на каком уровне будут представлены на саммите, будет заниматься министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом в эфире 24 канала сообщила первая заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

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Страны отказались от участия по разным причинам

По ее словам, ряд стран по разным причинам отказался участвовать в Крымской платформе. Но нет практики, когда государство сообщает о том, что оно отказывается от участия через третьи страны, которые вмешиваются в дипломатические процессы.

Были страны, которые отказали,

– подчеркнула Джапарова.

Она отметила, что причины некоторых отказов были объективными, в частности выборы. К таким ситуациям надо относиться нормально и прагматично.

Что такое Крымская платформа? Это площадка, создание которой Это площадка, создание которой инициировал Зеленский . Цель Крымской платформы – объединить страны для деоккупации полуострова. Первый саммит организуют накануне Дня Независимости Украины – 23 августа

Классический нарратив Кремля

Реакция Кремля, как отметила заместитель Кулебы, является классикой российского нарратива в отношении Украины. "Сегодня (12 августа – 24 канал) в СМИ я видела истерическую реакцию России, министра Лаврова, который назвал это "шабашем", – отметила Джапарова.

Она подчеркнула, что Россия, особенно в последние месяцы, системно работает над дискредитацией Крымской платформы как площадки. Кремль делает это для того, чтобы страны либо не принимали там участие вообще, либо на низком уровне.

Джапарова прокомментировала отказ стран от участия в Крымской платформе: смотрите видео