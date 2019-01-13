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      "Джавелины" развеяли российский миф для европейцев, – политолог

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      Летальное вооружение приостановило агрессию России на Донбассе
      Летальное вооружение приостановило агрессию России на Донбассе / Фото из открытых источников

      Поставки США Украине нового летального вооружения – вполне возможны. "Джавелины" сыграли сдерживающую роль. Но объемы финансирования США военных нужд Украины в разы меньше, чем Израиля или ранее Афганистана или Южной Кореи.

      Об этом 24 канала рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Как отмечает политолог, заход в Черное море сначала британского, а затем американского военных кораблей – символический акт солидарности с Украиной в связи с агрессией России в Керченском проливе. При этом Турция – страна НАТО – также пропустила в Севастополь и российский военный корабль.

      Поставки нового летального вооружение Украины – вполне возможны. Предоставление "Джавелинов" разрушило один из мифов, которые активно навязывала Россия, особенно европейцам, которые верили в него. В частности, что поставки летального вооружения Украине приведут к эскалации конфликта на Донбассе. Ничего такого не произошло. Скорее, наоборот. Хотя это минимальная помощь со стороны США,
      – убежден Владимир Фесенко.

      В то же время эксперт отмечает: Трамп действует ситуативно и эмоционально. Если есть проявление какого-то унижения США, то Трамп может дать санкцию, как было в случае с обстрелом военных баз в Сирии, чтобы показать, что он не зависит от России. Относительно Украины тоже могут быть такие жесты, как с "Джавелинами". Но этому предшествует огромная работа наших друзей в Конгрессе и Белом доме.

      Напомним, десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США вошел в Черное море через пролив Дарданеллы. Уже 7 января он зашел в румынский порт Констанца. Fort McHenry стал первым американским военным кораблем, который появился в регионе со времени агрессии России в Керченском проливе. Недавно экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что США могут предоставить Украине оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех месяцев в связи с агрессией России в Керченском проливе.

      30 апреля 2018 года США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". 22 мая Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

      Что такое "Джавелин"?
      Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

      Какой корабль США направили в Черное море?
      USS FortMcHenry – это десантный экспедиционный корабль, который может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Конфликт в Азовском море Джавелин
      Источник: 24 канал
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