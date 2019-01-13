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      "Джавеліни" розвіяли російський міф для європейців, – політолог

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      Летальна зброя призупинила агресію Росії на Донбасі
      Летальна зброя призупинила агресію Росії на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Поставки США Україні нового летального озброєння – цілком можливі. "Джавеліни" зіграли стримувальну роль. Але обсяги фінансування США військових потреб України є в рази меншими, аніж Ізраїлю або раніше Афганістану чи Південної Кореї.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Як зазначає політолог, захід у Чорне море спочатку британського , а потім американського військових кораблів – символічний акт солідарності з Україною у зв’язку з агресію Росії у Керченській протоці. При цьому Туреччина – країна НАТО – також пропустила в Севастополь і російський військовий корабель.

      Поставки нового летального озброєння Україні – цілком можливі. Надання"Джавелінів" зруйнували один із міфів, які активно нав'язувала Росія, особливо європейцям, які вірили в нього. Зокрема, що поставки летальної зброї Україні призведуть до ескалації конфлікту на Донбасі. Нічого такого не відбулося. Скоріше, навпаки. Хоча це мінімальна допомога з боку США,
      – переконаний Володимир Фесенко.

      Водночас експерт зауважує :Трамп діє ситуативно та емоційно. Якщо є прояв якогось приниження США, то Трамп може дати санкцію, як було у випадку з обстрілом військових баз у Сирії, щоб показати, що він не залежить від Росії. Відносно України теж можуть бути такі жести, як із "Джавелін". Але цьому передує величезна робота наших друзів у Конгресі та Білому домі.

      Нагадаємо, десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США увійшов до Чорного моря через протоку Дарданелли. Вже 7 січня він зайшов у румунський порт Констанца. Fort McHenry став першим американським військовим кораблем, який з'явився в регіоні від часу агресії Росії у Керченській протоці. Нещодавно екс-посол США в Україні Джон Гербст, заявив, що США можуть надати Україні зброю та ввести нові санкції проти Росії протягом двох-трьох місяців у зв'язку з агресією Росії в Керченській протоці.

      30 квітня 2018 року США направили до України партію ПТРК "Джавелін". 22 травня Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

      Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати та коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

      Який корабель США скерували у Чорне море?USS FortMcHenry – це десантного експедиційний корабель, який може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Окрім того, на борту корабля розміщено майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Війна на Донбасі Джавелін
      Джерело: 24 канал
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