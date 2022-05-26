"Джавелинщики" уничтожили 5 российских танков и много бронированных машин: красноречивое видео

Украинские защитники уже 92-й день продолжают героическую борьбу за Украину в противостоянии с российскими оккупантами.

Украинские воины ежедневно уничтожают вражескую технику, а сами россияне, вторгшиеся в Украину, оставляют ее "двухсотыми", "трехсотыми" или попадают в плен к украинским бойцам, передает 24 канал.

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Техника превращается в металлолом

95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" уже уничтожила немало вражеской техники.

Главный сержант десантно-штурмового батальона этой бригады отметил, что хотя его подразделение не велико, но группа "джавелинщиков" успешно уничтожила пять танков и около десятка бронированных машин.

Вооружившись противотанковыми комплексами, десантники охотятся за вражеской бронетехникой и танками. А успешно выполнять военные задания им помогают не только "Джавелины", но и умело оборудованные засады и собранные разведданными бригадой. После такого комплекса вражеская техника превращается в металлолом.

По словам главного сержанта 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, его подразделением было уничтожено 5 танков, 4 БМП и БТР. К слову, сержант уже получил несколько государственных наград за мужество и героизм.

Как "джавелинщики" уничтожают вражескую технику: видео

Напомним, что вчера командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что николаевские десантники уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин российских военных, а экипаж сгорел вместе с техникой.

Украинские защитники отлично справляются и с вражескими беспилотниками. Сегодня, 26 мая, в Харьковской области вблизи государственной границы с Россией украинские военные сбили два российских беспилотника типа "Орлан". Понятно, что это была работа нашей системы противовоздушной обороны.

Потери врага: актуальные данные

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 26 мая количество ликвидированных российских кафиров возросло до 29 600.

Только за прошедшие сутки российские захватчики потеряли 10 танков, 22 боевых бронированных машин и 11 артиллерийских систем.

Общие потери россиян за период с 24 февраля

танков – 1315 единиц;

боевых бронированных машин – 3235 единиц;

артиллерийских систем – 617 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средства ПВО – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц;

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 единицы;

крылатые ракеты – 114 единиц;

корабли/катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 единиц;

специальная техника – 47 единиц.

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