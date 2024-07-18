Джей Ди Вэнс не воплощение ада, он просто поддерживает другой вариант

Что является основой богатства Соединенных Штатов Америки? На этот вопрос есть два варианта ответа.

Два абсолютно несовместимых варианта

1. Основой богатства Америки являются ее неизмеримые природные ресурсы и главное – упорный труд рядового американца, стимулированного трудовой этикой и американской мечтой.

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2. Основой богатства Америки является глобализация: свободная мировая торговля, защищенная американскими флотами, доллар в роли мировой валюты, способность привлекать лучший человеческий капитал своей открытостью и инклюзивностью.

Вы скажете, что правда сочетает оба варианта. Но только не для американского избирателя. Потому что два варианта предполагают совершенно разные пути американской политики. Надо выбрать что-то одно, потому что они несовместимы.

Приоритет рабочим местам дома или инвестициям наружу. Приоритет традиционным индустриям или новым. Приоритет тратить средства внутри страны или на поддержку своей роли в мире. Приоритет американской мечте или американскому гегемонизму. Разрешить аборты или запретить. И так далее.

Кандидат в вице-президенты (Джей Ди Вэнс – 24 Канал) – не является воплощением ада. Он просто системно и последовательно поддерживает первый вариант. Если Америка потеряет из-за этого свою мировую роль и кучу денег, это будет выбор американского избирателя.

В конце концов, Америка далеко от всех этих ваших проблем. На другом континенте, в другом полушарии. Так думает избиратель. Пока проблемы не прилетели, как в день, когда упали башни-близнецы. Но нам надо думать о себе. Что нам делать.