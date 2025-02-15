Трамп назвал "замечательной" речь своего вице-президента в Мюнхене, в которой тот критиковал Европу

Президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о выступлении вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Он назвал его речь "замечательной".

Он считает, что его речь "хорошо восприняли". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как Трамп отозвался о речи своего вице-президента в Мюнхене

Трамп отметил, что слова Вэнса "хорошо восприняли".

И я думаю, что это правда, что в Европе теряют свое замечательное право на свободу слова,

– сказал Трамп.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что в Европа "должна быть осторожной", и сказал, что континент "имеет большую иммиграционную проблему".

Напомним, специальный представитель президента США Кит Келлог учтет результаты встречи вице-президента Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским во время своего визита в Украину. Он назвал разговор между Вэнсом и Зеленским конструктивным.

Добавим, Кит Келлог считает, что война в Украине должна закончиться менее чем за год, и ставит на это 180 дней. Он подчеркивает важность устойчивого и долговременного мира, который обеспечит суверенитет Украины.