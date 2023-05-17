Неизвестный проник в дом советника Байдена по нацбезопасности, – WP

В Соединенных Штатах расследуют дело о незаметном проникновении неизвестного в частный дом одного из советников президента Джозефа Байдена. Собственно, речь идет о помещении Джейка Салливана.

Секретная служба США начала расследуемое проникновение в дом советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана. Произошел инцидент прямо-таки посреди ночи, около 03:00, в конце апреля 2023 года.

Смотрите также Отдаст ли Эрдоган власть "без крови": к чему готовиться Украине после выборов в Турции

Злоумышленник был пьян

Как написали американские журналисты, Джейк Салливан столкнулся с этим незнакомцем и приказал ему уйти. В то же время источники отмечают, что следы проникновения в квартиру не были зафиксированы.

Салливан имеет круглосуточную службу секретной службы. Но стоявшие возле дома агенты не знали, что злоумышленник проник в дом, расположенный в районе Вест-Энд в Вашингтоне. Узнали они об этом, когда мужчина уже ушел и Салливан вышел на улицу, чтобы проинформировать их об этом,

– написали в издании The Washington Post.

Кроме того, со ссылкой на собственные источники там предположили, что, вероятно, злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, где он находится.

Отметим, что Салливан занимает пост советника Байдена по национальной безопасности с начала его президентства.

В администрации бывшего главы государства Барака Обамы Салливан консультировал Байдена по вопросам национальной безопасности. Тогда нынешний американский лидер был вице-президентом.

Также Салливан работал главным помощником тогдашней госсекретаря Хиллари Клинтон. В 2016 году политик участвовала в президентских выборах – Салливан активно ей в этом помогал.

Похожий инцидент

СМИ утверждают, что нет никаких доказательств того, что этот человек знал Салливана или пытался причинить ему вред. Однако в службе охраны очень обеспокоены из-за этой ситуации. Потому и началось расследование этого дела.

В издании The Washington Post в прошлом году сообщали, неизвестные ворвались в дом уже бывшей спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Камеры зафиксировали это в режиме реального времени, однако инцидент не сразу был замечен в командном центре в Вашингтоне.