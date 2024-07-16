Так, руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что выбор Трампа является плохой новостью для России.
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Что говорят в СНБО о Вэнсе
Накануне Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты от Республиканской партии. Кандидатом в вице-президенты политик выбрал сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
Выбор Трампа является плохой новостью для России. Вице-президент будет выполнять волю президента, а что именно Трамп планирует в отношении России – неизвестно, но это точно не принятие российских "хотелок". Все предыдущие заявления Вэнса можно игнорировать. Он не раз менял свои взгляды и позиции и будет действовать в соответствии с потребностями американского "глубинного государственного аппарата",
– подчеркнул руководитель ЦПД.
Также отметил, что российские власти молчат о решениях в США, которые будут влиять на страну-агрессора. Это означает, что оккупанты не знают, что сказать, поскольку для них эти новости плохие.
США активно привлекает молодежь в высшие ступени власти, тогда как в России все рычаги власти остаются в руках Путина и его давних, старых соратников. Как и в 2016 году, миф о Трампе как удобном для России кандидате разрушается в Москве. Потому что изначально это глупость. В США сейчас нет удобных для России кандидатов,
– отметил Андрей Коваленко.