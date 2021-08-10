Эта техника является лицензионной версией американского Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнаме. Об этом сообщают 10 августа.
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Украинская армия получит новую технику
Эти автомобили будут служить базой для командно-штабных машин (КШМ) типа К1450-06, которые должны заменить в ВСУ КШМ Р-125 на базе УАЗ-3151,
– говорится в сообщении.
Кстати, о поступлении техники сообщали еще в 2019 году. Тогда "АрміяInform" сообщала о вероятной перспективе поступления новых машин KIA KM450. Недавно же о замене техники рассказал командующий Войск связи и кибербезопасности ВСУ генерал-майор Евгений Степаненко. Он отметил, что до конца 2021 года "планируют укомплектование боевых подразделений модернизированными КШМ и КАЗ".
Проведение государственных испытаний опытных образцов командно-штабных машин К-1450-05 и К-1450-06 на современной автомобильной базе,
– добавил о планах Степаненко.
Последние новости в ВСУ: коротко
- 6 августа оккупанты на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса убили 3 заключенных. Среди них – дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников.
- Военные из США прибыли в Винницкую область для совместных учений с украинскими военными. Также прибыли 2 военно-транспортных самолета.
- Более того, 9 августа на Николаевщине, на полигоне "Широкий лан", проходят военные учения, которые посетил Владимир Зеленский.