Ця техніка є ліцензійною версією американського Kaiser Jeep M715 часів війни у В'єтнамі. Про це повідомляють 10 серпня.
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Українська армія отримає нову техніку
Ці автомобілі слугуватимуть базою для командно-штабних машин (КШМ) типу К1450-06, які мають замінити у ЗСУ КШМ Р-125 на базі УАЗ-3151,
– мовиться у повідомленні.
До речі, про надходження техніки повідомляли ще у 2019 році. Тоді "АрміяInform" повідомляла про ймовірну перспективу надходження нових машин KIA KM450. Нещодавно ж про заміну техніки розповів командувач Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ генерал-майор Євген Степаненко. Він зазначив, що до кінця 2021 року "планують укомплектування бойових підрозділів модернізованими КШМ та КАЗ".
Проведення державних випробувань дослідних зразків командно-штабних машин К-1450-05 та К-1450-06 на сучасній автомобільній базі,
– додав про плани Степаненко.
Останні новини в ЗСУ: коротко
- 6 серпня окупанти на непідконтрольній українському уряду території Донбасу вбили 3 в'язнів. Серед них – дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников.
- Військові зі США прибули до Вінницької області для спільних навчань з українськими військовими. Також прибули 2 військово-транспортні літаки.
- Ба більше, 9 серпня на Миколаївщині, на полігоні "Широкий лан", тривають військові навчання, які відвідав Володимир Зеленський.