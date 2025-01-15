Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Белый дом. Решение также сопровождается ослаблением экономического давления на Кубу.

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США меняют политику в отношении Кубы

Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу о своем намерении отменить признание Кубы государством-спонсором терроризма.

Высокопоставленные чиновники администрации США на условиях анонимности заявили, что до конца работы администрации Байдена будут освобождены "десятки" политических заключенных. Одновременно США ослабят определенные экономические ограничения в отношении Кубы, в частности отменят меморандум 2017 года, который усилил санкции против этой страны.

Делая эти шаги для укрепления текущего диалога между правительством Кубы и Католической Церковью, президент Байден также принимает во внимание советы многих мировых лидеров, особенно в Латинской Америке,

– отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Правительство Кубы приветствовало решение США, хоть и назвало его "ограниченным". Отмечается, что вскоре после этого объявления в Кубе также заявили, что освободят 553 заключенных, задержанных за "различные преступления".

Несмотря на его ограниченность, это решение указывает на правильное направление,

– заявили в Министерстве иностранных дел Кубы.

Решение Байдена еще может быть пересмотрено Конгрессом и администрацией Дональда Трампа, которая начнет работу с 20 января. Новый госсекретарь Марко Рубио, известный своей жесткой позицией по Кубе, вероятно, будет настаивать на сохранении санкций.