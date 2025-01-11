Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку Дугласа Маккиннона, консультанта по вопросам политики и коммуникаций, который работал в Белом доме при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше-старшем изданию The Hill.

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Какие территории может иметь Трамп в своем "вишлисте"

Так, Дуглас МакКиннон предполагает, что Трамп и с его взглядами на успешные бизнес-сделки теперь тренируется на странах, а не на зданиях и отелях. Вероятно, теперь его политика в отношении проблемных стран теперь заключается в вопросе: "А что, если бы мы просто купили их и сделали частью США?"

Это осознание, в свою очередь, вызывает вопрос: какие еще страны должны быть в списке покупок Трампа? Если не для фактического приобретения или составления, то по крайней мере для ситуационной осведомленности,

– пишет эксперт.

Маккиннон замечает, что вопрос, очевидно, несколько наглый, но здесь есть очень серьезная составляющая.

Первым объектом для потенциального "приобретения" аналитик называет Кубу. Эта коммунистическая нация быстро распадается, но ее близость к США в сочетании возможностями, которые она предлагает противникам США, все еще квалифицируют ее как явную и действительную опасность.

Однако даже оставляя в стороне коррумпированное и неудачное руководство Кубы, вряд ли народ острова хотел бы, чтобы их островное государство немедленно стало частью США.

"Добавляя в список "а что, как", что скажете о Багамах, Гаити, Тайване или даже Северной Корее? Трамп, будучи Трампом, воспринимает мир через собственную призму", – говорит эксперт.