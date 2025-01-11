Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку Дугласа Маккіннона, консультанта з питань політики та комунікацій, який працював у Білому домі за президентів Рональда Рейгана та Джорджа Буша-старшого виданню The Hill.

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Які території може мати Трамп у своєму "вішлисті"

Так, Дуглас Маккіннон припускає, що Трамп і з його поглядами на успішні бізнес-угоди тепер тренується на країнах, а не на будівлях і готелях. Ймовірно, тепер його політика щодо проблемних країн тепер полягає у питанні: "А що, якби ми просто купили їх і зробили частиною США?"

Це усвідомлення, у свою чергу, викликає запитання: які ще країни мають бути в списку покупок Трампа? Якщо не для фактичного придбання або складання, то принаймні для ситуаційної обізнаності,

– пише експерт.

Маккіннон зауважує, що питання, очевидно, дещо нахабне, але тут є дуже серйозна складова.

Першим об'єктом для потенційного "придбання" аналітик називає Кубу. Ця комуністична нація швидко розпадається, але її близькість до США в поєднанні можливостями, які вона пропонує противникам США, усе ще кваліфікують її як явну та дійсну небезпеку.

Проте навіть залишаючи осторонь корумповане та невдале керівництво Куби, навряд народ острова хотів би, щоб їх острівна держава негайно стала частиною США.

"Додаючи до списку "а що, як", що скажете про Багами, Гаїті, Тайвань чи навіть Північну Корею? Трамп, будучи Трампом, сприймає світ через власну призму", – каже експерт.