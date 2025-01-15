Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Білий дім. Рішення також супроводжується послабленням економічного тиску на Кубу.

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США змінюють політику щодо Куби

Президент США Джо Байден повідомив Конгрес про свій намір скасувати визнання Куби державою-спонсором тероризму.

Високопосадовці адміністрації США на умовах анонімності заявили, що до кінця роботи адміністрації Байдена будуть звільнені "десятки" політичних в'язнів. Одночасно США послаблять певні економічні обмеження щодо Куби, зокрема скасують меморандум 2017 року, який посилив санкції проти цієї країни.

Роблячи ці кроки для зміцнення поточного діалогу між урядом Куби і Католицькою Церквою, президент Байден також бере до уваги поради багатьох світових лідерів, особливо в Латинській Америці,

– зазначила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Уряд Куби привітав рішення США, хоч і назвав його "обмеженим". Зазначається, що невдовзі після цього оголошення у Кубі також заявили, що звільнять 553 ув’язнених, затриманих за "різноманітні злочини".

Попри його обмеженість, це рішення вказує на правильний напрямок,

– заявили у Міністерстві закордонних справ Куби.

Рішення Байдена ще може бути переглянуте Конгресом та адміністрацією Дональда Трампа, яка розпочне роботу з 20 січня. Новий держсекретар Марко Рубіо, відомий своєю жорсткою позицією щодо Куби, ймовірно, наполягатиме на збереженні санкцій.