Новый поворот сюжета, – Семиволос о поставках советского оружия Украине

Издание The New York Times считает, что Джо Байден во время визита на Ближний Восток попытается договориться о советском оружии для Украины.

Эта тема с советским оружием возникла неожиданно. Еще несколько дней назад об этом никто не говорил. Об этом 24 каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Важно В США не исключают связь между войной в Украине и протестами на Шри-Ланке

Он отметил, что ключевой идеей визита Байдена на Ближний Восток, а именно в Израиль и Саудовскую Аравию, был разговор о цене на нефть. А также урегулирование отношений между США и Саудовской Аравией.

Поэтому возникновение темы советского оружия – совершенно новый поворот сюжета. Однако он же не внезапно возник. То есть, как минимум, существуют определенные договоренности,

– отметил Игорь Семиволос.

"Мы знаем, что страны Персидского залива достаточно активно покупали советское оружие. Часто оно использовалось для дальнейшей пересылки в другие страны. Например, в Африку", – вспомнил Семиволос.

Он добавил, что очевидно этого оружия еще достаточно и это может быть предметом переговоров.

"Я бы сказал, что переговоры между американцами и странами Персидского залива по оружию проходят длительное время. Мы знаем, что существует как минимум серия договоренностей о поставках современного американского оружия на Ближний Восток", – сообщил эксперт.

По его словам, очевидно, в рамках этих договоренностей можно говорить о частичной замене советского оружия на американское. Однако насколько большой процент может прийти из этого региона, точные данные пока неизвестны.

Стоит просмотреть – HIMARS уже добился результатов на поле боя: смотрите видео