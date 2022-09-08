G7, НАТО и ЕС: Байден проведет переговоры с лидерами относительно Украины, – СМИ

Президент США Джо Байден проведет совещание с союзниками по дальнейшим шагам в поддержку Украины. Встреча пройдет в видеоформате.

Совещание намечено на сегодня, 8 сентября. Таким образом, Байден стремится сохранить единство в поддержке Украины.

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Байден проведет переговоры с лидерами

Американский лидер проведет встречу с несколькими участниками, включая лидеров G7, НАТО и Европейского Союза.

По словам одного из источников, Байден возрождает видеоформат встречи, использовавшийся в первые месяцы войны.

Байден попросит выделить Украине почти 12 миллиардов экстренной помощи

Директор Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Шаланда Янг рассказала, что президент США намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 миллиарда долларов. Средства будут направлены на оказание военной и финансовой помощи для поддержки Украины.

Кроме того, запрос Байдена на экстренное финансирование будет включать 2 миллиарда долларов для устранения последствий вторжения россии в Украину, повлиявших на поставки энергоносителей в США.

Еще 22,4 миллиарда долларов планируют выделить на борьбу с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости осенью.

Чиновница уточнила, что запрос на 11,7 миллиарда долларов касается именно дополнительной помощи, которая запланирована на следующий финансовый год. Деньги необходимы срочно, ведь остатков принятого в мае пакета на 40 миллиардов долларов хватит только до конца сентября.

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