Решительные шаги со стороны Байдена не только помогут Украине, но и дадут преимущество будущему кандидату в президенты США от демократов. Уриэль Эпштейн, исполнительный директор Renew Democracy Initiative, в разговоре с 24 Каналом объяснил, на что может пойти Байден.
Смотрите также Вскоре вернется в Белый дом: врачи рассказали о состоянии здоровья Байдена
Несколько месяцев на важное решение
Джо Байден хоть снял свою кандидатуру с избирательной гонки, однако он не планирует досрочно покидать пост президента. Это он подтвердил на своих официальных страницах.
До выборов у Байдена есть возможность дать вам (Украине – 24 Канал) абсолютно все, что можно, и развязать вам руки, чтобы вы делали все возможное, чтобы завершить войну,
– подчеркнул Уриэль Эпштейн.
Для Байдена поддержка Украины на последних месяцах его каденции выгодна не только с геополитической точки зрения. Своими действиями он также может показать США, что демократы до сих пор остаются сильными и способными на решительные и важные шаги. А значит, что и следующий кандидат от демократов также будет сильным и готовым к защите свободного мира.