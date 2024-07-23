Рішучі кроки з боку Байдена не лише допоможуть Україні, але й дадуть перевагу майбутньому кандидату у президенти США від демократів. Уріель Епштейн, виконавчий директор Renew Democracy Initiative, у розмові з 24 Каналом пояснив, на що може піти Байден.

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Кілька місяців на важливе рішення

Джо Байден хоч зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів, однак він не планує достроково залишати пост президента. Це він підтвердив на своїх офіційних сторінках.

До виборів у Байдена є можливість дати вам (Україні – 24 Канал) абсолютно все, що можна, і розв'язати вам руки, щоб ви робили все можливе, аби завершити війну,

– наголосив Уріель Епштейн.

Зверніть увагу! Видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому мовиться, що Байден планує зосередитися на проблемах України та Близького Сходу до кінця своєї каденції. У такий спосіб він хоче закріпити зовнішньополітичні досягнення своєї адміністрації.

Для Байдена підтримка України на останніх місяцях його каденції вигідна не лише з геополітичної точки зору. Своїми діями він також може показати США, що демократи досі залишаються сильними та здатними на рішучі й важливі кроки. А отже, що і наступний кандидат від демократів також буде сильним і готовим до захисту вільного світу.