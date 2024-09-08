Байден провел 40% своего президентского срока в отпуске

Джо Байден провел в отпуске 40% своего президентского срока. В минувшую субботу, 31 августа, президент США отдыхал на пляже в Рехобот-Бич, и, как пишут в СМИ, это был 16-й выходной подряд.

Такую статистику обнародовали в сети, ссылаясь на данные Республиканского национального комитета. Также в СМИ добавили, что предыдущий президент, Дональд Трамп, провел в отпуске меньше времени – 26%.

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В СМИ раскритиковали Байдена за длинный отпуск

81-летний Джо Байден за почти 4 года своего президентства провел в отпуске 532 дня из 1326 рабочих. Это примерно 40% от всего президентского срока.

В СМИ добавили, что среднестатистическому американцу, который получает 11 дней отпуска в год, пришлось бы работать в течение 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных.

Из-за этого Байдена раскритиковали в сети. Бывший советник Белого дома во время президентства Трампа заявил, что "инфляция вышла из-под контроля, цены слишком высокие, границы переполнены нелегалами, однако Байден хочет только уйти в отпуск".

Кроме того, в сети заметили, что 31 августа Байден отдыхал на пляже Рехобот-Бич, что в штате Делавэр, и это был 16-й подряд день в его отпуске.

Байден на пляже 31 августа: смотрите видео

В СМИ также сравнили, как долго отдыхали в отпуске предыдущие президенты США. Так, Дональд Трамп, по сравнению с Байденом, провел в отпуске значительно меньше времени – 381 день из 1461 дня в должности (около 26%). Барак Обама и Рональд Рейган проводили в отпуске только 11% своих двух сроков президентства.

39-й президент США Джимми Картер за 4 года почти не отдыхал. Он брал отпуск только на 79 дней, что составляет лишь 5% от его президентского срока.