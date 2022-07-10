Байден собирается на Ближний Восток, чтобы получить советское оружие для Украины, – СМИ

Джо Байден на следующей неделе отправится в турне по странам Ближнего Востока. Во время поездки глава США будет искать советское оружие для Украины.

Как пишет авторитетное американское издание, Вашингтону будет сложно сохранить действующие темпы поддержки Украины, поскольку растет усталость от войны по обе стороны Атлантики.

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В то же время администрация американского лидера не хочет, чтобы на президента Украины Владимира Зеленского оказывалось давление для переговоров со страной-агрессором. Именно поэтому Байден встретится с лидерами арабских стран, ранее получавших оружие от СССР.

Глава Белого дома планирует убедить Бразилию, Китай, Индию и другие страны, не присоединившиеся к кампании по изоляции России, в том, что США и Украина открыты для урегулирования путем переговоров, но без территориальных уступок.

Как долго США смогут помогать Украине

По некоторым оценкам специалистов, военные поставки из США продлятся минимум до второго квартала 2023 года. Ранее Вашингтон призвал другие страны предоставить Украине запасы оружия советского производства, с которыми украинские военные больше знакомы.

Президент Чикагского совета по глобальным вопросам и бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что следующие 6 месяцев будут действительно критическими.

В последующие полгода мы обнаружим, что одна или обе стороны слишком устали и будут искать выход,

– добавил Даалдер.

Оккупанты были вынуждены взять "оперативную паузу"

Последние 2 недели украинские защитники почти ежедневно громят склады с российскими боеприпасами. Как сказал советник главы министерства внутренних дел Ростислав Смирнов, россияне вынуждены взять "оперативную паузу". По его словам, российские захватчики берут паузу, в частности, и чтобы перегруппироваться. Этому есть несколько причин.

"Во первых, они сейчас думают, как дальше двигаться, потому что раньше их конечная точка была понятна. Они хотели дойти до конца Луганской области. Мы это должны понимать", – сказал Смирнов.

А во вторых, сейчас линия фронта практически ровная. Ею двигаться гораздо сложнее, чем когда находишься в окружении с трех разных сторон.

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