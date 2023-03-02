"Китайский шар в смартфоне": Байдену могут разрешить "банить" Tiktok

Джо Байден может получить все полномочия, чтобы запретить китайское приложение TikTok и другие социальные сети. Это решение уже поддержал Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Произошло это 1 марта и теперь слово за Палатой представителей и Сенатом США.

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В Комитете законодатели проголосовали 24 голосами против 16 за предоставление администрации новых полномочий по запрету приложения ByteDance, которым пользуются более 100 миллионов американцев, а также других приложений. Они, как считают в комитете, представляют угрозу безопасности. Демократы в комитете выступили против законопроекта, автором которого был глава комитета республиканец Майкл Маккол.

После голосования Маккол сказал журналистам, что, по его мнению, законопроект о TikTok будет вынесен на рассмотрение "достаточно скоро" и проголосован полным составом Палаты представителей уже в этом месяце.

Были и те, кто выступал против

Представитель демократов в комитете Грегори Микс заявил, что он решительно выступает против этого закона, поскольку тот, в частности, "привлечет больше компаний в сферу деятельности Китая, уничтожит рабочие места здесь, в Соединенных Штатах и подорвет основные американские ценности – свободу слова и свободное предпринимательство ".

Бывший президент Дональд Трамп в 2020 году пытался заблокировать новым американским пользователям загрузки WeChat и TikTok.

В июне 2021 года президент Джо Байден отозвал указы Трампа, направленные на запрет загрузки, и поручил Министерству торговли провести обзор проблем безопасности, связанных с этими приложениями.