Джокер показал документ об израильском гражданстве Грановского

Александр Грановский, который был депутатом БПП и одним из ближайших сторонников Петра Порошенко, выехал из Украины летом 2019 года. Удалось ему это сделать, по информации пранкера Джокера, благодаря полученному гражданству Израиля.

Фото соответствующего документа опубликовали в телеграмм-канале Джокера. Сделали это как раз в день, когда Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение доверенному лицу Грановского Ольге Ткаченко.

Кстати САП объявила подозрение доверенному лицу Грановского

Отмечается, что Грановскому удалось получить гражданство в одесском консульстве. Уже через 10 дней после получения Грановский сразу же уехал в Израиль. Туда, по словам Джокера, он вывез много денег.

18 августа Александр получил визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе, а 29 числа того же месяца он въехал в Израиль и получил статус гражданина Израиля,

– пишет Джокер.

Графы опубликованного документа:

Фамилия: Грановский

Имя: Александр

Семейное положение: не женат

Дата рождения: 15.12.1979

Дата получения статуса: 29.08.2019

Дата въезда: 29.09.2019

О том, что у Грановского есть гражданство Израиля, ранее уже сообщал бывший нардеп Сергей Лещенко.

Кто такой Александр Грановский?Это украинский политик и бизнесмен, народный депутат Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко". Позже вышел из партии, на выборы 2019 года шел как самовыдвиженец. В годы президентства Порошенко Грановского часто называли в СМИ "смотрящим" главы государства за прокуратурой, судами и СБУ. Сам он это опровергал.



Интересно, что после возвращения Игоря Коломойского в Украину, кортеж олигарха приезжал в имение Грановского под Киевом. Такую информацию обнародовали журналисты программы "Схемы". ГБР начало расследование против экс-нардепа Грановского. Его подозревают в препятствовании избранию нардепом кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого – они оба баллотировались в округе № 169 в Харькове.

В каких делах фигурирует Грановский

Сотрудники Государственного бюро расследований 26 декабря 2019 года провели обыски у него из-за снятия с выборов летом Александра Куницкого в пользу Грановского по округу в Харькове. Его подозревают препятствованию избранию нардепом кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого – они оба баллотировались в округе № 169 в Харькове.

Грановскому приписывают помощь при побеге одиозного судьи Чауса, которого уличили во взяточничестве и хранении нечестно заработанного в стеклянных банках, после чего он скрылся в Молдову. Также ГБР начало расследование против экс-нардепа Грановского.

Александру Грановскому также вменяют злоупотребление служебным положением. Грановский в аэропорту "Борисполь" использовал "Зал официальных делегаций" в личных целях – для того, чтобы отправить детей в Израиль через Германию на лечение.

САП 5 марта сообщила о подозрении четырем участникам преступной схемы, которая нанесла Одесскому припортовому заводу ущерб более чем на 93 миллиона гривен. Одним из фигурантов дела является доверенное лицо Александра Грановского Ольга Ткаченко.