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      Джокер показав документ про ізраїльське громадянство Грановського

      -
      Олександр Грановський виїхав з України влітку минулого року / liga.net

      Олександр Грановський, який був депутатом БПП і одним із найближчих прибічників Петра Порошенка, виїхав з України влітку 2019 року. Вдалося йому це зробити, за інформацією пранкера Джокера, завдяки отриманому громадянству Ізраїлю.

      Фото відповідного документу опублікували у телеграм-каналі Джокер. Зробили це якраз у день, коли Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру довіреній особі Грановського Ользі Ткаченко.

      До речі САП оголосила підозру довіреній особі Грановського

      Зазначається, що Грановському вдалося отримати громадянство в одеському консульстві. Вже через 10 днів після отримання Грановський одразу ж виїхав до Ізраїлю. Туди, за словами Джокера, він вивіз і багато грошей.

      18 серпня Олександр отримав візу репатріанта через консульство Ізраїлю в Одесі, а 29 числа того ж місяця він в'їхав в Ізраїль і отримав статус громадянина Ізраїлю,
      – пише Джокер.

      Графи опублікованого документу:

      Прізвище: Грановський
      Ім'я: Олександр
      Сімейний стан: не одружений
      Дата народження: 15.12.1979
      Дата отримання статусу: 29.08.2019
      Дата в'їзду: 29.09.2019

      Про те, що у Грановського є громадянство Ізраїлю раніше вже повідомляв екснардеп Сергій Лещенко.

      Хто такий Олександр Грановський?
      Це український політик та бізнесмен, народний депутат України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка". Пізніше вийшов з партії, на вибори 2019 року йшов як самовисуванець. У роки президентства Порошенка Грановського часто називали в ЗМІ "смотрящим" глави держави за прокуратурою, судами та СБУ. Сам він це спростовував.

      Цікаво, що після повернення Ігоря Коломойського в Україну, кортеж олігарха приїжджав до маєтку Грановського під Києвом. Таку інформацію оприлюднили журналісти програми "Схеми". ДБР почало розслідування проти екснардепа Грановського. Його підозрюють у перешкоджанні обранню нардепом кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького – вони обидва балотувалися на окрузі № 169 у Харкові.

      У яких справах фігурує Грановський

      Співробітники Державного бюро розслідувань 26 грудня 2019 року провели обшуки у нього через зняття з виборів влітку Олександра Куницького на користь Грановського за округом у Харкові. Його підозрюють перешкоджанні обранню нардепом кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького – вони обидва балотувалися на окрузі № 169 у Харкові.

      Грановському приписують допомогу при втечі одіозного судді Чауса, якого викрили у хабарництві та збереженні нечесно заробленого в скляних банках, після чого він накивав п'ятами до Молдови. Також ДБР почало розслідування проти екснардепа Грановського. 

      Олександру Грановському також закидали зловживання службовим становищем. Грановський в аеропорту "Бориспіль" використовував "Зал офіційних делегацій" в особистих цілях – для того, щоб відправити дітей до Ізраїлю через Німеччину на лікування.

      САП 5 березня повідомила про підозру чотирьом учасникам злочинної схеми, яка завдала Одеському припортовому заводу збитків на понад 93 мільйони гривень. Однією з фігурантів справи є довірена особа Олександра Грановського Ольга Ткаченко.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Новини України Новини Ізраїля Блок Петра Порошенка Пранкер Джокер
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