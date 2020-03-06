Джокер показав документ про ізраїльське громадянство Грановського
Олександр Грановський, який був депутатом БПП і одним із найближчих прибічників Петра Порошенка, виїхав з України влітку 2019 року. Вдалося йому це зробити, за інформацією пранкера Джокера, завдяки отриманому громадянству Ізраїлю.
Фото відповідного документу опублікували у телеграм-каналі Джокер. Зробили це якраз у день, коли Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру довіреній особі Грановського Ользі Ткаченко.
До речі САП оголосила підозру довіреній особі Грановського
Зазначається, що Грановському вдалося отримати громадянство в одеському консульстві. Вже через 10 днів після отримання Грановський одразу ж виїхав до Ізраїлю. Туди, за словами Джокера, він вивіз і багато грошей.
18 серпня Олександр отримав візу репатріанта через консульство Ізраїлю в Одесі, а 29 числа того ж місяця він в'їхав в Ізраїль і отримав статус громадянина Ізраїлю,
– пише Джокер.
Графи опублікованого документу:
Прізвище: Грановський
Ім'я: Олександр
Сімейний стан: не одружений
Дата народження: 15.12.1979
Дата отримання статусу: 29.08.2019
Дата в'їзду: 29.09.2019
Про те, що у Грановського є громадянство Ізраїлю раніше вже повідомляв екснардеп Сергій Лещенко.
Хто такий Олександр Грановський?
Це український політик та бізнесмен, народний депутат України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка". Пізніше вийшов з партії, на вибори 2019 року йшов як самовисуванець. У роки президентства Порошенка Грановського часто називали в ЗМІ "смотрящим" глави держави за прокуратурою, судами та СБУ. Сам він це спростовував.
Цікаво, що після повернення Ігоря Коломойського в Україну, кортеж олігарха приїжджав до маєтку Грановського під Києвом. Таку інформацію оприлюднили журналісти програми "Схеми". ДБР почало розслідування проти екснардепа Грановського. Його підозрюють у перешкоджанні обранню нардепом кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького – вони обидва балотувалися на окрузі № 169 у Харкові.
У яких справах фігурує Грановський
Співробітники Державного бюро розслідувань 26 грудня 2019 року провели обшуки у нього через зняття з виборів влітку Олександра Куницького на користь Грановського за округом у Харкові. Його підозрюють перешкоджанні обранню нардепом кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького – вони обидва балотувалися на окрузі № 169 у Харкові.
Грановському приписують допомогу при втечі одіозного судді Чауса, якого викрили у хабарництві та збереженні нечесно заробленого в скляних банках, після чого він накивав п'ятами до Молдови. Також ДБР почало розслідування проти екснардепа Грановського.
Олександру Грановському також закидали зловживання службовим становищем. Грановський в аеропорту "Бориспіль" використовував "Зал офіційних делегацій" в особистих цілях – для того, щоб відправити дітей до Ізраїлю через Німеччину на лікування.
САП 5 березня повідомила про підозру чотирьом учасникам злочинної схеми, яка завдала Одеському припортовому заводу збитків на понад 93 мільйони гривень. Однією з фігурантів справи є довірена особа Олександра Грановського Ольга Ткаченко.