Джокер показав документ про ізраїльське громадянство Грановського

Олександр Грановський, який був депутатом БПП і одним із найближчих прибічників Петра Порошенка, виїхав з України влітку 2019 року. Вдалося йому це зробити, за інформацією пранкера Джокера, завдяки отриманому громадянству Ізраїлю.

Фото відповідного документу опублікували у телеграм-каналі Джокер. Зробили це якраз у день, коли Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру довіреній особі Грановського Ользі Ткаченко.

До речі САП оголосила підозру довіреній особі Грановського

Зазначається, що Грановському вдалося отримати громадянство в одеському консульстві. Вже через 10 днів після отримання Грановський одразу ж виїхав до Ізраїлю. Туди, за словами Джокера, він вивіз і багато грошей.

18 серпня Олександр отримав візу репатріанта через консульство Ізраїлю в Одесі, а 29 числа того ж місяця він в'їхав в Ізраїль і отримав статус громадянина Ізраїлю,

– пише Джокер.

Графи опублікованого документу:

Прізвище: Грановський

Ім'я: Олександр

Сімейний стан: не одружений

Дата народження: 15.12.1979

Дата отримання статусу: 29.08.2019

Дата в'їзду: 29.09.2019

Про те, що у Грановського є громадянство Ізраїлю раніше вже повідомляв екснардеп Сергій Лещенко.

Хто такий Олександр Грановський?

Це український політик та бізнесмен, народний депутат України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка". Пізніше вийшов з партії, на вибори 2019 року йшов як самовисуванець. У роки президентства Порошенка Грановського часто називали в ЗМІ "смотрящим" глави держави за прокуратурою, судами та СБУ. Сам він це спростовував.



Цікаво, що після повернення Ігоря Коломойського в Україну, кортеж олігарха приїжджав до маєтку Грановського під Києвом. Таку інформацію оприлюднили журналісти програми "Схеми". ДБР почало розслідування проти екснардепа Грановського. Його підозрюють у перешкоджанні обранню нардепом кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького – вони обидва балотувалися на окрузі № 169 у Харкові.

У яких справах фігурує Грановський

Співробітники Державного бюро розслідувань 26 грудня 2019 року провели обшуки у нього через зняття з виборів влітку Олександра Куницького на користь Грановського за округом у Харкові. Його підозрюють перешкоджанні обранню нардепом кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького – вони обидва балотувалися на окрузі № 169 у Харкові.