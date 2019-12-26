ДБР провело обшуки у соратника Порошенка Грановського та колишньої голови ЦВК Сліпачук

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у колишнього нардепа від БПП Олександра Грановського. Також обшуки пройшли вдома й у колишньої очільниці ЦВК Тетяни Сліпачук.

Як повідомили у пресцентрі ДБР, обшуки проводили за фактом зняття з виборів влітку 2019 року кандидата в депутати за 169 округом Олександра Куницького в інтересах іншого кандидата на цьому ж окрузі Олександра Грановського, пише "Страна".

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Слідчі дії відбулися у межах розслідування, яке проводить ДБР за заявою Куницького. Останній нині є народним депутатом від партії "Слуга народу". 16 липня 2019 року Куницький подав заяву щодо неправомірних дій членів ЦВК і ексдепутата від БПП Грановського.

На офіційних ресурсах ДБР ані підтвердження, ані спростування цієї інформації немає. Журналісти 24 каналу намагаються зв’язатися з пресцентром Бюро за коментарем. Наразі ми чекаємо на відповідь.

Що відомо про справу Грановського та Куницького щодо участі у виборах

На останніх парламентських виборах Грановський і Куницький боролися за один округ у Харкові. За підсумками виборів на окрузі №169 Куницький отримав 47,99% голосів, натомість Грановськоий – 15,88%. Відповідно нардепом став Куницький. Цікаво, що Грановський балотувався у парламент як самовисуванець, попри на те, що в Раді він входив у фракцію БПП.

Згодом ЦВК скасувала реєстрацію Куницького на виборах, пославшись на інформацію від Державної прикордонної служби, про те, що Куницький протягом останніх п'яти перед днем позачергових виборів виїжджав за межі України на період, що перевищує 90 календарних днів. Сам Куницький заявляв, що перебував у тривалому відрядженні від компанії "1+1 Продакшн", і оскаржив рішення Центрвиборчкому.

Рішення щодо Куницького ЦВК ухвалила в результаті скарги кандидата в депутати на цьому ж 169 окрузі Олега Петриченка, в якій він просив встановити порушення Куницьким вимог виборчого закону. Сам Петриченко не робив жодних дій на окрузі у зв'язку з його балотуванням і був, очевидно, технічним кандидатом.

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Щодо цієї справи Куницький переконував, що ЦВК ухвалила політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь Грановського, в результаті чого 9 "замотивованих" Грановським членів ЦВК проголосували за скасування його реєстрації кандидатом у депутати.

15 липня Шостий апеляційний суд задовольнив скаргу Куницького та скасував рішення ЦВК про зняття його з виборів. 19 липня стало відомим, що Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді України залишив чинним рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, що дозволяло Куницькому балотуватися.