11:29
26 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Падение гордости России. Как намолить на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:41, 25 декабря
      Вести.UA: Новогодние чудеса для Ляшко. Праздничное гречкосейство
      Вєсті.UA
      19:05, 25 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      ГБР провело обыски у соратника Порошенко Грановского и бывшей главы ЦИК Слипачук

      86 Читати новину українською
      Александр Грановский / Фейсбук Александра Грановского

      Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у бывшего нардепа от БПП Александра Грановского. Также обыски прошли дома у бывшей главы ЦИК Татьяны Слипачук.

      Как сообщили в пресс-центре ГБР, обыски проводили по факту снятия с выборов летом 2019 года кандидата в депутаты по 169 округу Александра Куницкого в интересах другого кандидата в этом же округе Александра Грановского, пишет "Страна".

      Интересно! Соратник Порошенко Грановский получил визу для переезда в Израиль, – СМИ

      Следственные действия состоялись в рамках расследования, которое проводит ГБР по заявлению Куницкого. Последний сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа". 16 июля 2019 Куницкий подал заявление о неправомерных действиях членов ЦИК и экс-депутата от БПП Грановского.

      На официальных ресурсах ГБР ни подтверждения, ни опровержения этой информации нет. Журналисты 24 канала пытаются связаться с пресцентром Бюро за комментарием. Сейчас мы ждем ответа.

      Что известно о деле Грановского и Куницкого относительно участия в выборах

      На последних парламентских выборах Грановский и Куницкий боролись за один округ в Харькове. По итогам выборов на округе №169 Куницкий получил 47,99% голосов, Грановский – 15,88%. Соответственно нардепом стал Куницкий. Интересно, что Грановский баллотировался в парламент как самовыдвиженец, несмотря на то, что в Раде он входил во фракцию БПП.

      Впоследствии ЦИК отменила регистрацию Куницкого на выборах, сославшись на информацию от Государственной пограничной службы, о том, что Куницкий в течении последних пяти перед днем внеочередных выборов выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней. Сам Куницкий заявлял, что находился в длительной командировке от компании "1+1 Продакшн", и оспорил решение Центризбиркома.

      Решение в отношении Куницкого ЦИК приняла в результате жалобы кандидата в депутаты на этом же 169 округе Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушение Куницким требований избирательного закона. Сам Петриченко не предпринимал никаких действий на округе в связи с его баллотированием и был, очевидно, техническим кандидатом.

      К теме! Верховная Рада окончательно распустила ЦИК

      Относительно этого дела Куницкий убеждал, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в пользу Грановского, в результате чего 9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали за отмену его регистрации кандидатом в депутаты.

      15 июля Шестой апелляционный суд удовлетворил жалобу Куницкого и отменил решение ЦИК о снятии его с выборов. 19 июля стало известно, что Кассационный административный суд при Верховном Суде Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, что позволяло Куницкому баллотироваться.

      Новогодняя музыка: песни, которые подарят праздничное настроение
      сегодня
      11182
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Расследования Государственное бюро расследований Новости Украины Новости политики Блок Петра Порошенко ЦИК Парламентские выборы 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 США почали боротися з "Північним потоком-2" надто пізно, – CNBC
      Світові Медіа 1366
      25 декабря , 22:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 1461
      24 декабря , 07:30 Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься
      144
      25 декабря , 20:00 Беспомощность силовиков Путина: что известно про экстремистов и террористов в России
      Іван Яковина 435
      25 декабря , 17:30 Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      Ірина Поліщук 1779
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук