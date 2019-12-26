ГБР провело обыски у соратника Порошенко Грановского и бывшей главы ЦИК Слипачук

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у бывшего нардепа от БПП Александра Грановского. Также обыски прошли дома у бывшей главы ЦИК Татьяны Слипачук.

Как сообщили в пресс-центре ГБР, обыски проводили по факту снятия с выборов летом 2019 года кандидата в депутаты по 169 округу Александра Куницкого в интересах другого кандидата в этом же округе Александра Грановского, пишет "Страна".

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Следственные действия состоялись в рамках расследования, которое проводит ГБР по заявлению Куницкого. Последний сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа". 16 июля 2019 Куницкий подал заявление о неправомерных действиях членов ЦИК и экс-депутата от БПП Грановского.

На официальных ресурсах ГБР ни подтверждения, ни опровержения этой информации нет. Журналисты 24 канала пытаются связаться с пресцентром Бюро за комментарием. Сейчас мы ждем ответа.

Что известно о деле Грановского и Куницкого относительно участия в выборах

На последних парламентских выборах Грановский и Куницкий боролись за один округ в Харькове. По итогам выборов на округе №169 Куницкий получил 47,99% голосов, Грановский – 15,88%. Соответственно нардепом стал Куницкий. Интересно, что Грановский баллотировался в парламент как самовыдвиженец, несмотря на то, что в Раде он входил во фракцию БПП.

Впоследствии ЦИК отменила регистрацию Куницкого на выборах, сославшись на информацию от Государственной пограничной службы, о том, что Куницкий в течении последних пяти перед днем внеочередных выборов выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней. Сам Куницкий заявлял, что находился в длительной командировке от компании "1+1 Продакшн", и оспорил решение Центризбиркома.

Решение в отношении Куницкого ЦИК приняла в результате жалобы кандидата в депутаты на этом же 169 округе Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушение Куницким требований избирательного закона. Сам Петриченко не предпринимал никаких действий на округе в связи с его баллотированием и был, очевидно, техническим кандидатом.

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Относительно этого дела Куницкий убеждал, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в пользу Грановского, в результате чего 9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали за отмену его регистрации кандидатом в депутаты.

15 июля Шестой апелляционный суд удовлетворил жалобу Куницкого и отменил решение ЦИК о снятии его с выборов. 19 июля стало известно, что Кассационный административный суд при Верховном Суде Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, что позволяло Куницкому баллотироваться.