Джоли во Львове – это очень много химии, – Арестович о визите голливудской звезды в Украину

Во Львов 30 апреля приехала звезда Голливуда Анджелина Джоли. Тайный визит актрисы прокомментировал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Джоли в Украину пригласил глава ОП Андрей Ермак. Об этом Арестович заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. Он пока не знает следующего маршрута Джоли, однако если бы и знал, то никому бы не рассказал.

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Арестович отреагировал на визит Джоли в Украину

Советник главы ОП отметил, что в России привыкли, что актеры – это то же, что проститутки. Руководство страны-террористки не понимает, как работает западный мир, с которым они начали воевать.

Политика – это химия. Высшее руководство может совсем не иметь того, что называется hard skills, то есть конкретными профессиональными навыками. 80% времени – это soft skills, это коммуникация. Коммуникация – это химия. Голливудская звезда – это очень и очень много химии,

– отметил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что следует представить ситуацию, в которой Джоли приходит к любому американскому сенатору и просит о помощи для украинцев. В то же время чиновник, конечно же, тоже живой человек, который смотрел "Мистер и миссис Смит", "Лару Крофт" или другие фильмы с участием голливудской актрисы.

"И она ему говорит: "Я посмотрела в госпитале на раненых детей и солдат, и они мне сказали, что им не хватает гаубиц". И пускает большую хорошую слезу. В голосе – слезы, клипает ресницами и говорит: "Сенатор, помогите! Я умоляю вас, как женщина и как мать!" И ответит ли сенатор ей: "А не пошла бы ты, Джоли. Ты – официантка"? Нет, конечно", – заметил советник главы ОП.

По его словам, сенатор сначала попросит фото для своих внуков, которые обожают голливудскую звезду, а затем заверит, что украинские дети будут под защитой.

"А потом она приезжает к своим друзьям. А кто друзья Анджелины Джоли? Голливудские звезды. Среди этих голливудских звезд есть много голливудских продюсеров, которые распоряжаются миллиардами долларов и составляют экономику Соединенных Штатов, поэтому они не могут быть проигнорированы политической элитой", – добавил Арестович.

Он отметил, что американцы – люди практичные, поэтому они не мерятся, кто актер или официант, а кто – силовик или имперский офицер, который якобы имеет больше власти. Зато они мыслят категориями доходов: у кого больше прибыли, тот и влиятелен.

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