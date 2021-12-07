Джон Болтон предлагает НАТО на ротационной основе разместить войска в Украине
7 декабря 2021 , 12:30Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Экс-советник президента США рассказал, как можно сдержать Россию от эскалации в Украине. В частности, Джон Болтон советует разместить в нашей стране войска НАТО на ротационной основе.
Необходимо, чтобы Путин понял, что это неприемлемо, – политик
США должны присылать Украине больше летального оружия на фоне возможного российского обострения. Об этом советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности заявил в интервью.
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Нам нужно убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники сочтут это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными,
– подчеркнул Болтон.
Российские войска возле границы Украины: что надо знать
- В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия массово стягивает свои войска к границе Украины. Впоследствии эту информацию подтвердила наша разведка.
- По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия может пойти в наступление в январе 2022 года. Сейчас возле наших границ находится более 94 тысяч военных России.
- В то же время чиновник предполагает, что количество вражеских армейцев может вырасти и до 175 тысяч. Ведь именно такую цифру назвало издание The Washington Post.
- Глава немецкой фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер считает, что в случае нападения России на Украину, скандальному газопроводу "Северный поток-2" наступит конец.
- Кстати, в Кремле традиционно опровергают информацию о нападении. Министр иностранных дел России Сергей Лавров даже заявил, что это Украина "стягивает войска" к временно оккупированному Донбассу.
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