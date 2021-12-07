Джон Болтон предлагает НАТО на ротационной основе разместить войска в Украине

7 декабря 2021 , 12:30
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Источник:

"Радио Свобода"

Экс-советник президента США рассказал, как можно сдержать Россию от эскалации в Украине. В частности, Джон Болтон советует разместить в нашей стране войска НАТО на ротационной основе.

Необходимо, чтобы Путин понял, что это неприемлемо, – политик

США должны присылать Украине больше летального оружия на фоне возможного российского обострения. Об этом советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности заявил в интервью.

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Нам нужно убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники сочтут это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными,
– подчеркнул Болтон.

Российские войска возле границы Украины: что надо знать

Обратите внимание! 7 декабря состоится разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Политики будут общаться  в видеорежиме. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден планирует четко объяснить российскому коллеге, что готов оказать давление в случае наступления на Украину.

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Автор: Софія Мінджоса