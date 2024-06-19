Швейцарца, воевавшего за Украину, отпустили на время следствия

Гражданин Швейцарии Джона Нейдхарт отвоевал два года в Интернациональном легионе за Украину, после чего вернулся на родину и сдался полиции. За нарушение нейтралитета ему грозит 3 года тюрьмы, впрочем, на время следствия его отпустили из-под стражи

Вскоре его отпустили на время досудебного следствия в Берне. Уже 18 июня он принял участие в демонстрации украинских женщин, чьи сыновья и мужья находятся в российском плену или пропали без вести.

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После допроса сразу на демонстрацию

Воин пришел на акцию в Женеве на площади перед штаб-квартирой ООН вместе со своим отцом. В минувшую субботу он принял участие в акции в Люцерне, где держал плакат с надписью: "Украинских защитников пытают в российских тюрьмах".

Джона Нейдхарт вернулся в Швейцарию, именно когда там начинался Глобальный саммит мира и сдался полиции, таким образом пытаясь привлечь дополнительное внимание к Украине.

Детали дела и планы воина

По законам Швейцарии, ему грозит до трех лет заключения за службу в иностранной армии.Его допрашивали шесть часов, забрали мобильный телефон, украинские военные награды, берет, шевроны и книгу, которую он написал об Украине.

На время следствия Нейдхарта отпустили, но ему запрещено выезжать из Швейцарии. Он заявляет, что нужны не переговоры с Россией, а глобальная помощь Украине на поле боя. Также воин и в дальнейшем планирует быть на всех акциях в поддержку Украины.

Нейдхарт рассказал, что либо заплатит штраф и снова вернется на фронт, или будет отбывать наказание в швейцарской тюрьме. Житель Цюриха критикует власти своей страны за ограниченную помощь Украине. Сам же он участвовал в боях на Донбассе и освобождал Харьковскую область. Сейчас швейцарский суд рассматривает 11 дел по службе швейцарцев в Украине, но только Нейдхарт заявил о своей службе публично.

Интернациональный легион территориальной обороны Вооруженных сил Украины – военная часть ВСУ, в которой служат военные добровольцы – граждане других стран. Создана Правительством Украины по инициативе Президента Владимира Зеленского для борьбы против России во время российского вторжения в Украину.