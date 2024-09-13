"Похож на Джорджа Формана": бывший чемпион мира назвал боксера, который нокаутирует Усика

В современной супертяжелой весовой категории уже много лет есть признанная элита. К ней относятся Александр Усик, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, которым пока никому не удается бросить настоящий вызов.

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон считает, что сейчас есть боксер, который способен подвинуть их с вершины. Он назвал бойца, который поразил британца в последнем бою, состоявшемся в августе.

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Смелый прогноз от британца

По словам Нельсона, конголезский боксер Мартин Баколе может победить топовых хевивейтеров, в частности, Александра Усика. Такой вывод он сделал после просмотра битвы с Джаредом Андерсоном.

"Баколе можно было бы поставить почти с любым. В последнем бою его руки были такими свободными. Его стиль был очень похож на Джорджа Формана, и он был таким сильным. Как он разобрал Андерсона, мы сидели и обращали внимание.

Вы пытаетесь создать его искусственный образ против Усика, Фьюри, Джошуа и Дюбуа – имена, которые входят в первую десятку и о которых говорит публика. А на самом деле увидите, как он устроит им адский огонь, если не нокаутирует их", – сказал Нельсон.

Справка. Речь идет о бое, который состоялся 4 августа. Тогда Мартин Баколе нокаутировал американца Джареда Андерсона в пятом раунде, нанеся тому первое поражение в карьере.

Отметим, что Мартин Баколе на профессиональном уровне провел 22 поединка. Он одержал 21 победу, а единственное поражение было в 2018 году, когда он уступил Майклу Гантеру.