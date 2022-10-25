Хочет сделать поддержку Украины еще больше: FT рассказала, чем дальше будет заниматься Борис Джонсон

Летом Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра Великобритании. Однако он планирует дальше поддерживать Украину, о чем заявил в одном из своих недавних интервью.

После отставки Лиз Трасс Джонсон отказался от перспектив снова возглавить правительство Великобритании. Но что точно он собирается делать – сотрудничать с США, чтобы Вашингтон оказывал больше помощи Украине.

Читайте также Почему Лиз Трасс ушла в отставку и что происходит в Британии

Джонсон не планирует уходить из политики

Стало известно 24 октября от союзников экс-премьера, что он хочет сосредоточиться на том, чтобы поддержка Соединенных Штатов Америки оставалась для Украины сильной. Вероятно, именно такое развитие своей карьеры имел в виду Джонсон, когда говорил, что не уходит из политики.

Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время,

– также заявлял он.

Кроме того, Джонсон отметил, что во время пребывания в должности премьер-министра он закрепил позицию одного из "главных движущих сил" поддержки нашего государства Западом. Этот статус он планирует использовать во время проведения своего времени в Вашингтоне. По убеждению бывшего главы правительства важно, чтобы 2 партии США поддерживали Украину.

Возможное ограничение помощи Киеву

На минувшей неделе высокопоставленный представитель Республиканской партии заявил, что помощь Украине могут ограничить, если его партия получит большинство на промежуточных выборах в ноябре. Однако следует отметить, что другие высокопоставленные республиканцы выступали против сокращения финансовой и военной поддержки в Киеве.

Друг Бориса Джонсона заявил, что экс-глава правительства Британии очень обеспокоен по этому поводу, ведь США являются крупнейшим донором Украины.

Официального заявления еще нет, но Борис очень озабочен ситуацией в Украине. Он считает, что США и расходы на оборону США являются наилучшей силой для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка не ускользает,

– сказал он.

Кто может возглавить правительство Британии вместо Трасс и Джонсона

Бывший министр финансов Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании. Есть опасения, что он может уменьшить поддержку Украины.

Новый глава правительства сосредоточит силы на том, чтобы вытянуть страну из экономического кризиса. Однако эксперты убеждены, что он не будет забывать Украину и будет продолжать поддерживать наше государство.

Достойно внимания – что изменится для Украины после смены главы правительства Британии: смотрите видео