Хочет сделать поддержку Украины еще больше: FT рассказала, чем дальше будет заниматься Борис Джонсон
Источник:Financial Times
Летом Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра Великобритании. Однако он планирует дальше поддерживать Украину, о чем заявил в одном из своих недавних интервью.
После отставки Лиз Трасс Джонсон отказался от перспектив снова возглавить правительство Великобритании. Но что точно он собирается делать – сотрудничать с США, чтобы Вашингтон оказывал больше помощи Украине.
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Джонсон не планирует уходить из политики
Стало известно 24 октября от союзников экс-премьера, что он хочет сосредоточиться на том, чтобы поддержка Соединенных Штатов Америки оставалась для Украины сильной. Вероятно, именно такое развитие своей карьеры имел в виду Джонсон, когда говорил, что не уходит из политики.
Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время,
– также заявлял он.
Кроме того, Джонсон отметил, что во время пребывания в должности премьер-министра он закрепил позицию одного из "главных движущих сил" поддержки нашего государства Западом. Этот статус он планирует использовать во время проведения своего времени в Вашингтоне. По убеждению бывшего главы правительства важно, чтобы 2 партии США поддерживали Украину.
Возможное ограничение помощи Киеву
На минувшей неделе высокопоставленный представитель Республиканской партии заявил, что помощь Украине могут ограничить, если его партия получит большинство на промежуточных выборах в ноябре. Однако следует отметить, что другие высокопоставленные республиканцы выступали против сокращения финансовой и военной поддержки в Киеве.
Друг Бориса Джонсона заявил, что экс-глава правительства Британии очень обеспокоен по этому поводу, ведь США являются крупнейшим донором Украины.
Официального заявления еще нет, но Борис очень озабочен ситуацией в Украине. Он считает, что США и расходы на оборону США являются наилучшей силой для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка не ускользает,
– сказал он.
Кто может возглавить правительство Британии вместо Трасс и Джонсона
- Бывший министр финансов Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании. Есть опасения, что он может уменьшить поддержку Украины.
- Новый глава правительства сосредоточит силы на том, чтобы вытянуть страну из экономического кризиса. Однако эксперты убеждены, что он не будет забывать Украину и будет продолжать поддерживать наше государство.
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