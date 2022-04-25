Джонсон четко объяснил Гутеррешу "важность глобальной солидарности с Украиной"

Премьер Великобритании Борис Джонсон ясно объяснил Антониу Гутеррешу "важность глобальной солидарности с Украиной". Также Великобритания заявила, что продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами.

Соответствующую информацию политик сообщил 24 апреля. Это произошло перед визитом генсекретаря ООН в Москву, Киев и турецкую Анкару.

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Джонсон напомнил Гутеррешу о "важности глобальной солидарности с Украиной"

Между политиками состоялся разговор о ситуации в Украине.

Премьер-министр ясно подчеркнул важность глобальной солидарности с Украиной. При этом Великобритания продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы поддержать Украину, чтобы защитить себя,

– говорится в сообщении.

У Бориса Джонсона сообщили, что обсудили:

обеспокоенность по поводу нападений в осажденных российскими войсками городах, таких как Мариуполь и Херсон;

необходимость обеспечить прекращение огня, способствовать гуманитарным усилиям и позволить мирным людям уехать.

Сам Борис Джонсон во время разговора заявил, что Владимир Путин совершает "тошнотворную и откровенную агрессию", что имеет разрушительные последствия для украинского народа.

К слову, сам генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Россию 26 апреля. В Москве он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным.

При этом добавил, что перед этим, 25 апреля, посетит Турцию.

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