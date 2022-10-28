Хочет дальше заниматься Украиной, – Давидюк прокомментировал идею Джонсона создать новую организацию

Борис Джонсон хочет создать новую организацию помощи для Украины по типу "плана Маршалла". Он преследует политические мотивы перед выборами 2024 года, а также искренне хочет помочь нашему государству.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Ранее сообщалось о том, что Джонсон хочет сделать поддержку Украины еще больше.

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Мотивы Джонсона

Давидюк отметил, что Джонсон желает побороться за кресло премьера в 2024 году. Украина самая большая строчка его биографии, поэтому он хочет и дальше заниматься Украиной. Кроме того, его ставленник Бен Уоллес будет в дальнейшем заниматься вопросами военной помощи нашему государству.

Борис Джонсон вхож ко всем элитам, ко всем президентам, даже не будучи на должности. На самом деле не так много политических лидеров, которые после отставки входят в любые кабинеты. Для нас это была бы неплохая история, потому что он не любит россиян примерно так же, как мы. Борис на месте сидеть не будет,

– заметил политолог.

Давыдюк прокомментировал идею Джонсона создать новую организацию: смотрите видео

Бюджет Украины будет действительно наполняться

По его мнению, эта инициатива на самом деле будет иметь для Украины положительные последствия. У Джонсона жесткая позиция, и он даже заставил Абрамовича продать "Челси". Борис сможет заработать несколько миллиардов.

"Самое главное, чтобы у него не пропадал интерес, чтобы Риши Сунак помогал в этом. Главное сейчас начать, сделать первые шаги, потому что Украина не оставит Россию без уплаты сотен миллиардов евро в наш бюджет. Сейчас на самом деле идет политическая конкуренция за то, кто будет передавать помощь. Важно, чьим именем назовут этот план", – подчеркнул Давидюк.

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