Джонсон в Киеве встречается с Зеленским
9 апреля 2022 , 16:49Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрея Сибиги
В Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Владимиром Зеленским.
Да, Джонсон прибыл в Киев. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
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Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским,
– написал Сибига.
Он добавил, что Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины, антивоенной коалиции и санкциях против России.
Заметим, что Джонсон еще в марте хотел приехать в Украину, чтобы поддержать ее в борьбе против агрессии России.
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