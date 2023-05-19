Более того, эти действия настолько разгневали британского руководителя, что он назвал Макрона "путинским подхалимом". Кроме этого, Джонсон не чуравшись пообещал "ему врезать".

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Джонсон разозлился на Макрона из-за телефонных разговоров с Путиным

Бывший помощник главы британского правительства Гуто Харри в одном из подкастов рассказал, что Борис Джонсон начал эмоционально высказываться о французском президенте спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, на одной из встреч экс премьеру Британии лопнуло терпение и он просто вызверился на Эммануэля Макрона.

По сути, он сказал: "Он — слово из четырех букв, которое начинается на C (нецензурное слово на английском – 24 Канал), он — чудак, он — путинская подлиза,

– подчеркнул Харри.

Он также добавил, что ему казалось, что Джонсон даже хотел физически навредить Макрону. Ведь экс глава британского правительства употребил английский термин "снять боксерские перчатки", а также говорил, что "мне придется врезать ему".

В конце концов, Харри подчеркнул, что лидеры обеих стран помирились и начали хорошо ладить. К тому же они даже выпили по рюмке на одной из встреч.

"Они пошли вместе выпить виски на саммите "Большой семерки"", – сказал экс помощник Джонсона.

На этот подкаст также отреагировал и спикер Бориса Джонсона. Он заявил, что экс-премьер Британии не признает рассказ Харри и отрицает его утверждение об оскорбительных словах Макрону.

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