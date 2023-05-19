Ба більше, ці дії настільки розгнівали британського очільника, що він назвав Макрона "путінським підлабузником". Крім цього, Джонсон не цуравшись пообіцяв "йому врізати".

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Джонсон розлютився на Макрона через телефонні розмови з Путіним

Колишній помічник голови британського уряду Гуто Харрі в одному з подкастів розповів, що Борис Джонсон почав емоційно висловлюватися про французького президента через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, на одній із зустрічей експрем'єру Британії урвався терпець і він просто визвірився на Еммануеля Макрона.

По суті, він сказав: "Він — слово з чотирьох літер, яке починається на C (нецензурне слово англійською – 24 Канал), він — дивак, він — путінський підлиза,

— наголосив Харрі.

Він також додав, що йому здавалося, що Джонсон навіть хотів фізично нашкодити Макрону. Адже ексочільник британського уряду вжив англійський термін "зняти боксерські рукавички", а також казав, що "мені доведеться врізати йому".

Зрештою Харрі підкреслив, що лідери обох країн помирилися та почали добре ладнати. До того ж вони навіть хильнули по чарці на одній із зустрічей.

"Вони пішли разом випити віскі на саміті "Великої сімки", – сказав експомічник Джонсона.

На цей подкаст також відреагував і речник Бориса Джонсона. Він заявив, що експрем'єр Британії не визнає розповідь Харрі та заперечує його твердження щодо образливих слів Макрону.

Макрон побив горщики з Путіним і перестав йому телефонувати