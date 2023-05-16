Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив, основну політичну обстановку на зараз, де іншими гравцями є ще Ізраїль та Азербайджан.

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Допомога з двох рук

Олег Жданов зазначив про військову допомогу, яку Україні надасть Франція. Мовиться про забезпечення декількох батальйонів ЗСУ десятками броньованих машин і легкими танками. Про це стало відомо після зустрічі Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона. В той же час Франція готується до передачі Вірменії першої партії техніки з 50 бронетранспортерів, можливо систем ППО та авіації.

На сьогодні Франція веде подвійну гру: однією рукою допомагає нам, іншою – Вірменії. Вона хоче вплинути на ситуацію на Кавказі. Для нас це небезпечно тим, що це озброєння може опинитися не у Вірменії, а в Росії і завтра ми його побачимо на лінії фронту в російських військах. Це цілком ймовірно,

– припустив військовий експерт.

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Занепокоєння Ізраїлю

З іншого боку, доповнив Жданов, французька допомога Вірменії занепокоює Ізраїль. Оскільки це все спрямоване проти Азербайджану для врегулювання, як вважають політики Франції, конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

"Хоча Азербайджан вважає, що залишилося підписати мирний договір і жодного конфлікту більше немає – ця територія належить Азербайджану і є його частиною. Ізраїль стурбувався позицією Франції, бо Азербайджан є партнером Ізраїлю зі закупівлі озброєння у військово-технічній сфері. Тому ситуація складана із Францією і її подвійна позиція не вселяє сподівань", – резюмував військовий експерт.

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