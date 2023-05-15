Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зауважив, що Росію і Китай поєднує так звана "взаємна вигода". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Москві не хочуть визнавати свою залежність від Пекіну
Пєсков заявив, що відносини Росії з Китаєм "мають характер стратегічного й особливого партнерства". Крім цього, він зазначив, що між країнами "немає якоїсь залежності від когось"
Кремлівський прихвостень також підкреслив, що Пекін та Москва враховують свої спільні інтереси й нібито мають "близькість світогляду щодо міжнародних справ". За його словами, це проявляється у "спільному неприйнятті чужої думки щодо розвитку відносин між країнами".
Китай все більше прив'язує до себе Росію
- Аналітики з видання Bloomberg наголосили, що обсяги експорту з Китаю до Росії зросли до рекордного рівня. Мовиться про суму у розмірі 9,6 мільярда доларів.
- Загалом обсяги торгівлі між Китаєм та Росією оцінюють у 19 мільярдів доларів. Це другий рекордний результат в історії.
- Крім цього, НАЗК визнало китайського виробника автомобілів Great Wall Motor, який входить до десятки лідерів ринку, міжнародним спонсором війни. Річ у тому, що ця компанія не лише не вийшла з російського ринку, але й розвиває там свій бізнес.