Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Россию и Китай объединяет так называемая "взаимная выгода". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Москве не хотят признавать свою зависимость от Пекина
Песков заявил, что отношения России с Китаем "носят характер стратегического и особого партнерства". Кроме этого, он отметил, что между странами "нет какой-либо зависимости от кого-то"
Кремлевский прихвостень также подчеркнул, что Пекин и Москва учитывают свои общие интересы и якобы имеют "близость мировоззрения по международным делам". По его словам, это проявляется в "совместном непринятии чужого мнения по развитию отношений между странами".
Китай все больше привязывает к себе Россию
- Аналитики издания Bloomberg подчеркнули, что объемы экспорта из Китая в Россию выросли до рекордного уровня. Речь идет о сумме в размере 9,6 миллиарда долларов.
- Объемы торговли между Китаем и Россией оцениваются в 19 миллиардов долларов. Это второй рекордный результат в истории.
- Кроме этого, НАПК признало китайского производителя автомобилей Great Wall Motor, входящего в десятку лидеров рынка, международным спонсором войны. Дело в том, что компания не только не вышла с российского рынка, но и развивает там свой бизнес.