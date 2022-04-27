Джонсон не против, если Украина применит британское оружие против целей в России

Украина получает все больше мощного оружия от западных партнеров. Одним из партнеров является Великобритания. И в стране не против, если это оружие будет использовано против целей на территории России.

С первых дней войны Украина получала легкое вооружение, позволявшее остановить наступление россиян. Речь шла о противотанковых ракетных комплексах, среди которых британский NLAW или американские Javelin. Хотя украинские военные активно использовали и отечественные "Стугна-П".

Однако чем дольше идет война, и чем лучше украинские защитники показывают себя на поле боя против российских оккупантов, тем лучше и мощнее становится вооружение, которое передают Украине. Речь идет об артиллерии, которая способна обстреливать военные объекты и на территории России.

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Министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи не видит проблем, если Украина будет наносить удары по таким военным объектам из оружия, которое ей передала страна. Он считает это законным правом Украины во время войны. Ведь так уничтожаются логистические линии, запасы боеприпасов и топлива. Следовательно, это способствует защите Украины, из-за чего не будут гибнуть мирные жители, а гражданская инфраструктура не будет уничтожена.

Несмотря на то, что такое заявление Гиппи вызвало неоднозначную реакцию в обществе, британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил, что Украина имеет право защищаться, в том числе с помощью британского оружия.

"У украинцев, разумеется, как сказал Джеймс Гиппи, есть право защищаться. На них нападают с территории России... они имеют право на защиту", – заявил Борис Джонсон.

Он также добавил, что Великобритания не хочет, чтобы эта война вышла за пределы Украины.

Следует отметить, что Украина не подтверждает удары по территории России из оружия, которое нам передали западные партнеры. Сейчас все внимание нашей армии сосредоточено на защите своей территории от российских захватчиков.