Джонсон объявил об отставке с кресла премьера и главы Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке. Также он покинул пост лидера Консервативной партии.

Об этом глава британского правительства сообщил 7 июля во время обращения, сообщает 24 канал. Борис Джонсон поблагодарил британцев и не забыл в своей речи и об Украине.

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Джонсон готов исполнять обязанности по избранию нового премьера

Борис Джонсон заявил, что готов продолжать исполнять обязанности премьер-министра и главы Консервативной партии до момента избрания нового лидера.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что процесс выбора нового лидера, а соответственно и нового премьер-министра, нужно начать как можно быстрее.

Не забыл Борис Джонсон и об Украине. Глава британского правительства подчеркнул, что кадровые изменения не повлияют на поддержку нашего государства. Джонсон также призвал Великобританию стать лидером в Европе по поддержке Украины в борьбе с россией.

Кроме того, британский премьер подчеркнул, что Украина будет получать помощь от Великобритании пока это нужно.

Причина отставки Бориса Джонсона

Борис Джонсон запомнится украинцам мощной поддержкой нашего государства. Однако главными фаворитами на пост премьер-министра Великобритании сейчас является министр обороны Бен Уолес и глава МИД Лиз Трасс. Оба политика известны своей решительной поддержкой нашего государства.

Новый скандал вокруг премьер-министра Джонсона разгорелся из-за назначения Криса Пинчера на должность парламентского организатора Консервативной партии. Однако последнего обвиняют в притязаниях. В 2019 году против Пинчера даже проводили расследование. Премьер-министр якобы знал об этом, однако канцелярия Джонсона это отрицает.

Однако в знак протеста против Джонсона более 50 министров и чиновников британского правительства ушли в отставку. Потому и Борис Джонсон решил покинуть премьерское кресло.

Как в ОП отреагировали на отставку Джонсона

Вскоре после заявления Джонсона на него отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк заявил, что быть лидером означает называть российское зло злом, а также брать ответственность в самые тяжелые времена.

"Быть лидером – первым прибыть в Киев, несмотря на ракетные обстрелы", – заявил Подоляк.

Он также поблагодарил Джонсона за передовую поддержку Украины.

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