Джонсон опасается, что Россия может использовать в Украине химическое оружие

Борис Джонсон опасается, что Россия может использовать химическое оружие в Украине. Британский премьер отметил, что государство-агрессор уже говорит об этом, правда, приписывая наличие этого оружия Западу.

Премьер-министр Великобритании отметил, что разговоры, которые раздаются о химическом оружии – "прямо со сценария России".

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Джонсон о возможности использования Россией химоружия в Украине

Они (русские – 24 канал) начинают говорить, что есть химическое оружие, которое хранят их противники или американцы. И потому, когда они сами разворачивают химическое оружие, а я боюсь, что они могут это сделать, у них возникает… фейк, готовый к действию,

– заявил Джонсон.

Он добавил, что такое делали в Сирии и даже Великобритании. "Это то, что они уже делают. Это циничное, варварское правительство", – добавил он.

Британский премьер-министр считает, что единственный способ закончить войну в Украине – "это если президент России осознает, что совершил "катастрофическую ошибку".

Заявления государства-агрессора о "химическом оружии" Украины

Ранее Россия рассказывала, что Украина якобы хранит химическое оружие и планирует его использовать.

Также там сказали, что "раскрыли американскую программу военного биологического оружия в Украине". Она в больном воображении россиян включает смертельные патогены, такие как чума и сибирская язва.

В США это назвали "абсурдной пропагандой" и обвинили Россию в поиске дальнейших поводов для войны. Украинское Министерство здравоохранения также призывает не верить этой дезинформации и провокации.

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