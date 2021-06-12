Джонсон отметил, что встреча G7 должна восстановить евроатлантическое единство – Голос Америки

Премьер Великобритании Борис Джонсон прокомментировал встречу G7. Он отметил, что она должна восстановить евроатлантическое единство и сотрудничество в решении глобальных проблем.

В частности, нельзя допустить, чтобы пандемия еще больше углубила пропасть между богатыми и бедными странами. Говорится как о ситуации собственно в пределах стран, так и между ними.

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G7 пожертвуют 1 миллиард доз вакцин

В первый день саммита "Большой семерки" лидеры наиболее развитых промышленных стран мира согласились на амбициозную цель – пожертвовать 1 миллиард доз вакцин от коронавируса странам с малым и средним уровнем достатка. Британское правительство пообещало подарить другим странам по крайней мере 100 миллионов доз вакцин.

Меркель посетит Белый дом

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Белый дом 15 июля. Переговоры между Байденом и Меркель подтвердят глубокие двусторонние связи между двумя странами. Лидеры обсудят сотрудничество в решении широкого спектра общих вызовов.

Эсминец США начал прохождение в Черное море

Ракетный эсминец США начал прохождение в Черное море. Корабль проведет деятельность по морской безопасности в регионе. В июне в районе Черного моря проходят учения НАТО, на лето запланированы украинско-американские учения, в которых примут участие некоторые другие страны НАТО.

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Сборная Украины сыграет с лозунгом "Героям слава"

Сборная Украины по футболу сыграет на чемпионате Европы в форме, на которой будут изображены контуры Украины с полуостровом Крым. Относительно надписи "Героям слава", которую УЕФА требовал убрать с формы, было достигнуто компромиссное решение.

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