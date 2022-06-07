Джонсон отреагировал на результаты голосования за вотум доверия к нему
7 июня 2022 , 00:01Читати новину українською
Большинство депутатов поддержали британского премьер-министра Бориса Джонсона и 211 голосами выразили ему вотум доверия. Лидер правительства Великобритании отреагировал на результаты голосования.
Джонсон заметил, что он доволен таким решением депутатов. По его словам, теперь британское правительство сможет дискутировать "исключительно о вещах, которые беспокоят народ Великобритании".