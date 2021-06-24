Мы не признаем оккупацию Крыма, – Джонсон на обвинения России в отношении эсминца

Борис Джонсон отреагировал на ситуацию с британским эсминцем "Дефендер" в Черном море. Он заявил, что судно законно находилось в международных водах вблизи временно оккупированного Крыма.
Снова пойдем тем же путем, – Джонсон
Премьер-министр Великобритании не ответил на вопрос сам ли уполномочил "Дефендер" плыть по этому маршруту. Однако он подчеркнул, что этот путь был лучшим и кратчайшим.
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Политик заверил, что британские корабли снова пойдут тем же путем, если это потребуется. На российские угрозы он никак не отреагировал.
Вполне уместно было использовать международные воды. Это часть суверенной украинской территории. Мы придерживались свободы судоходства и прошли кратчайший путь между двумя пунктами,
– пояснил премьер.
Он добавил:"Мы не признаем российскую аннексию Крыма, это было незаконно".
Что известно об инциденте в Черном море
- 23 июня в России заявили, что открыли "предупредительный огонь" по британскому эсминцу, потому что судно вошло в "их территориальные воды" в Крыму.
- В то же время в Британии заявили, что корабль на самом деле не обстреливали – Россия проводила стрелковые учения и предупредила моряков об этом.
- В Кремле традиционно говорят, что Лондон лжет. Мол, их действия нарушили "международные стандарты". Спикер Владимира Путина уже пригрозил более жесткими реакциями на такие "провокации".
- Российское министерство иностранных дел планирует вызвать британского посла на жесткий демарш.