Джонсон пообещал Зеленскому наложить на Россию "максимальные экономические санкции"

Владимир Зеленский провел очередной разговор с Борисом Джонсоном. Премьер-министр Великобритании пообещал ввести "максимальные экономические санкции" в отношении России.

Джонсон поблагодарил украинского президента за обращение в Палат общин Великобритании. Они говорили о новом ударе для России.

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"Я информировал Зеленского о наших новых жестких санкциях против режима Путина. Мы усилим их, чтобы наложить на Россию максимальные экономические потери", – отметил Джонсон.

Также премьер Британии подчеркнул, что они усилят военную поддержку Украины.

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