Джонсон поссорился с Макроном на саммите G7: в чем причина – СМИ

Во время общения на полях саммита "Большой семерки" якобы произошел конфликт между британским премьером и французским президентом. А все потому, что Эммануэль Макрона назвал Северную Ирландию "не частью Великобритании".

Что на это ответил Борис Джонсон – неизвестно. Но со временем в комментариях журналистам он сказал, что "некоторым лидерам хорошо было бы вбить в голову", что Великобритания является единой страной.

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Ирландский про(то)кол и сосиски из Тулузы: что не поделили Джонсон и Макрон на саммите G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита "Большой семерки". Это произошло якобы еще 12 июня, как пишут британские СМИ.

Джонсон выразил разочарование так называемым "Ирландским протоколом". Напомним, ирландские границы – это была одна из основных проблем в процессе Brexit.

Дело в том, что Северная Ирландия является регионом Соединенного Королевства, но – находится под действием таможенного законодательства Европейского Союза и в зоне свободной торговли.



Макрон якобы намекнул, что Северная Ирландия не является частью Великобритании / Фото АР

В этом разрезе Джонсон и спросил Макрона: а как бы тот действовал, если сосиски из Тулузы запретили бы перевозить в Париж. Президент Франции в ответ это сравнение назвал некорректным – ведь Париж и Тулуза являются городами одной страны.

Таким образом Эммануэль Макрон фактически намекнул, что Северная Ирландия не является частью Великобритании.

Ситуация могла бы тянуть на масштабный геополитический скандал. Однако формально Макрон не соврал, Великобритания и Северная Ирландия действительно являются отдельными странами, хотя и частями одного государства – Соединенного Королевства.



Джонсона однако же такое заявление не на шутку возмутило / Фото АР

Но как бы там ни было, а главу британского правительства Бориса Джонсона заявление французского лидера крайне возмутило.

Впоследствии в общение со Sky News британский премьер-министр сказал: некоторым лидерам "хорошо было бы вбить себе в голову", что Великобритания является "единой страной".

Однако что конкретно ответил Борис Джонсон Эммануэлю Макрону в том разговоре – британские СМИ не сообщили.

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