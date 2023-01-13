Джонсон может в ближайшее время приехать в Украину

Экс-премьер Великобритании и добрый друг Украины Борис Джонсон может вскоре посетить Украину. В ходе поездки политик может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

О предполагаемом визите Джонсона пишет пресса, однако официального подтверждения от него пока не поступало. Его пресс-секретарь отказался от комментариев.

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Джонсон сказал друзьям, что намерен уехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку стране против ее российских агрессоров. Украинские источники также сообщили, что он намеревался поехать в Киев, но пока нет конкретной информации о датах. Они добавили, что Зеленский и Джонсон считают друг друга друзьями,

– информирует издание.

В то же время в СМИ предполагают, что такая поездка может вызвать беспокойство у высокопоставленных консерваторов. Они обеспокоены тем, что визит может подорвать авторитет Риши Сунака.

На Даунинг-стрит не было известно о планируемой поездке, хотя инсайдеры в правительстве сказали, что они спокойно относятся к тому, что предшественник Сунака представляет Великобританию таким образом.

Эта поездка станет четвертым визитом Джонсона

Эта поездка Бориса Джонсона в Киев станет четвертой. Впервые он был в апреле почти сразу после того, как российские войска отступили от столицы Украины.

Во второй раз он внезапно приехал в июне и снова вернулся в августе в День независимости Украины.

Любовь украинцев к Борису "Джонсонюку"

За мощную поддержку и смелые визиты в военный Киев Джонсон украинцам очень симпатизирует. В шутку его фамилию называют на украинский лад – Джонсонюк.

Крылатой стала и фраза политика "Добрый день, everybody" – владение украинским он продемонстрировал во время одного из своих визитов. Впоследствии он ее несколько изменил, поздравив украинцев с новогодними праздниками.