"Тошнотворный бред": Джонсон прокомментировал заявления о том что Запад сам спровоцировал войну

Борис Джонсон назвал заявления популистов о том, что "Запад спровоцировал Путина на войну" тошнотворным бредом. Политик убежден, что такие слова являются очередной кремлевской пропагандой.

Так экс-премьер Британии отреагировал на заявление лидера евроскептической партии Найджела Фараджа.

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Борис Джонсон отверг заявления

Ранее Фарадж заявил, что Запад "спровоцировал" вторжение России в Украину, расширив военный альянс Европейского Союза и НАТО на восток.

Никто не провоцировал Путина,

– написал Борис Джонсон в ответ.

Экс-премьер Британии убежден, что никто не "тыкал медведя палкой", а народ Украины в 1991 году подавляющим большинством проголосовал за то, чтобы быть суверенной и независимой страной.

Есть только один человек, ответственный за российскую агрессию против Украины – как в 2014, так и в 2022 году – и это Путин. Пытаться переложить вину на кого-то другого – это морально отвратительно и является повторением путинской лжи,

– подытожил политик.

Интересно, что ранее Дональд Трамп также заявил, что "Россия не собиралась нападать", а Байден никогда не должен был обещать Украине членство в НАТО. Экс-президент также уже не впервые акцентировал на том, что война не началась бы, если бы он остался у власти.