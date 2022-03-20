Джонсон рассказал, как Зеленский отказался от убежища в Великобритании

Борис Джонсон рассказал, что предлагал Владимиру Зеленскому убежище в Великобритании. В то же время украинский лидер решительно отказался эвакуироваться.

Премьер-министр Великобритании рассказал: Зеленский сразу дал понять, что не покинет свою страну в трудное для нее время. Президент чувствовал долг перед народом.

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Зеленский заявил, что обязан украинскому народу и собирается оставаться в Украине, чтобы позаботиться о людях,

– подчеркнул Джонсон.

Зеленский ранее рассказал, что эвакуацию ему предлагали также США. Украинский лидер отметил, что они плохо о нем думали. В то же время президент подчеркнул: он это простил.

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